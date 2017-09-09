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Спорт

Матчи третьего игрового дня Первенства МРО «Северо-Запад» в Пскове перенесли из-за непогоды

В Пскове из-за прошедшего обильного дождя на 14 сентября перенесли матчи третьего игрового дня Первенства МРО «Северо-Запад» среди команд 2005 года рождения (U-12). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе клуба «Псков-747».

Напомним, турнир стартовал на стадионе «747» 11 сентября и должен был завершиться 16 сентября.

В первом матче молодёжная команда «Псков-747» обыграла мурманский «Север» со счётом 3:1, а во втором сыграла вничью (1:1) со сборной Новгородской области.

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