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Общество

Псковичи могут стать авторами сувенирной продукции к Ганзейским дням

Псковский городской молодежный центр объявляет интернет-конкурс среди молодых людей 14-35 лет на лучший ганзейский сувенир. Победители смогут увидеть свою работу в числе сувенирной продукции на Ганзейских днях в 2019 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники свободны в выборе формата работы. «Это может быть рисунок на бумаге, 3D-модель или макет. Главное для - найти способ выражения идеи, а мы постараемся воплотить ее в жизнь», - отметили организаторы.

В конкурсе могут участвовать как индивидуальные и групповые проекты. Группа может состоять из трех человек. Конкурсные работы принимаются в двух номинациях: гастрономический и ремесленный сувенир. Основные требования к проекту сувенира: доступная цена, возможность массового изготовления, оригинальность, сувенир должен отражать особенности Псковской области.

Авторам необходимо прислать свои работы на электронную почту pgmc-pskov@mail.ru или принести в Молодежный центр по адресу: улица Максима Горького, 15. Заявки принимаются до 20 октября.

Среди проектов будут выбраны три лучших, а победителя определят с помощью интернет-голосования. Финал состоится 31 октября.

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