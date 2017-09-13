Задержан 15-летний пскович, наносивший на стены граффити-рекламу наркотиков

12:31, 13 сентября 2017, ПАИ

Ночью 13 сентября в Пскове в ходе оперативно-поисковых мероприятий стражи порядка задержали 15-летнего псковича. По имеющимся сведениям, он имеет непосредственное отношение к нанесению более 50 граффити с рекламой наркотиков на фасадах зданий. Ведется проверка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что в Пскове участились случаи нанесения на здания надписей, рекламирующих наркотические средства. «Полиция осуществляет работу по выявлению лиц, совершающих подобные противоправные деяния», - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ночью 3 сентября сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову задержали двух молодых людей, которые наносили граффити на стену дома в Музейном переулке. Процессуальная проверка продолжается.