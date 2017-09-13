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Происшествия

Невельчанин убил на охоте друга, выстрелив на шум

12 сентября в правоохранительные органы с заявлением о явке с повинной обратился охотник, который сообщил, что накануне вечером случайно выстрелил в своего товарища на охоте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

По данным следствия, вечером 11 сентября подозреваемый вместе с другом пошел на окраину одной из деревень Невельского района, чтобы поохотиться на утку. У мужчины были взяты с собой гладкоствольное охотничье ружье и нарезной карабин на случай встречи с крупным зверем.

Услышав посторонний шум и обнаружив движение в месте, где несколько дней назад видел волков, охотник произвел один прицельный выстрел из  карабина по неясно видимой цели. Приблизившись к предполагаемому месту обнаружения подстреленного зверя, он увидел лежащего товарища с огнестрельным ранением грудной клетки. В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту Великолукский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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