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Общество

Лекция о спиртном в повседневности пройдет в рамках фестиваля «Заповедник» в Пскове

16 сентября в медиа-холле Театрально-концертной дирекции Псковской области в рамках фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник» пройдёт лекция «Питие определяет сознание. Спиртное в контексте советской повседневности», известного специалиста по советской повседневности, профессора, лауреата премии «Просветитель» Наталии Лебиной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили кураторы проекта «Ветка» Театрально концертной дирекции региона

Отметим, Наталья Лебина - российский историк, доктор исторических наук, профессор. Научный консультант Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. Известный исследователь истории российской повседневности. Книга Н. Б. Лебиной «Повседневность эпохи космоса и кукурузы: деструкция большого стиля» была отмечена медалью Анциферовской премии.

Начало лекции в 12:00. Вход - свободный.

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