Председатель Облсовпрофа Ульяна Михайлова ответила на выпад Александра Васильева в адрес псковских «единороссов»

13:05, 13 сентября 2017, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания, председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова на своей странице в Facebook ответила на выпад депутата Госдумы от Псковской области и лидера движения «Убитые дороги» Александра Васильева в адрес псковских «единороссов» по следам прошедшей избирательной кампании.

«Прочитала сегодня в соцсетях и на новостных сайтах комментарий Александр Васильев по поводу выборов, который он разместил на своей странице Вконтакте. Что хочу сказать по этому поводу. Уважаемый Александр! С удивлением узнала из СМИ, что депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ по единому федеральному списку партии «Единая Россия» Александр Васильев позволил себе поглумиться над теми, кто, работая в Пскове, пытается решать вопросы по сохранению и развитию города, вопреки тому, что творят федеральные политики, в том числе отдельные депутаты, чаще посещающие «убитые дороги» Сибири и Дальнего Востока, чем появляющиеся в округе, формально их избравшем», — написала Михайлова.

«Да, к городским властям, псковским «единороссам» и к Ивану Николаевичу Цецерскому у жителей города есть масса острых пассажей, но и к депутатам, просиживающим​ в Москве второй депутатский срок, у жителей города накопилось не меньше вопросов. И в том, что значительная часть населения (почти 80% не пришедших на выборы и все проголосовавшие за другие партии или испортившие бюллетень) не очень хорошо относится к правящей партии, есть огромный вклад таких депутатов, как Вы, Александр! — написала лидер Псковоблсовпрофа, дважды избиравшаяся в областной парламент от «Единой России». — Благодаря активной работе федеральных органов власти, на местное самоуправление постоянно возлагаются новые полномочия, но перераспределения налоговой базы не происходит. В результате органы местного самоуправления, в том числе и глава города Пскова, должны все больше исполнять государственные функции и отвечать по обязательствам органов власти. Вот только власть, особенно федеральная, не намерена делиться с органами местного самоуправления главным, без чего невозможно ничего сделать, – финансами. В Государственной Думе Вы, Александр, выступили с инициативой 17 законопроектов, 11 из них – в составе значительного коллектива соавторов, но ни один из внесенных Вами законопроектов конкретно для Псковской области не дает никаких преимуществ. Все они закрепляют сложившийся, правда, еще до Вашего избрания в Думу, порядок территориальной дискриминации, при котором, попирая Конституцию РФ, граждане Российской Федерации, проживающие в разных регионах, делятся на разные «сорта», не получая, например, за равный труд равную оплату. Жители Псковской области и города Пскова неоднократно обращались к депутатам Государственной Думы, и к Вам в том числе, с инициативой о законодательном закреплении ответственности властей за нарушение принципа обязательной ежегодной индексации заработной платы на уровень не ниже официальной инфляции. Вы готовы назвать внесенный Вами законопроект, отвечающий этим чаяниям избирателей?»

«Вы, Александр, [...] по-тинейджерски издеваясь над результатами «команды Цецерского», пишете про «маргинальные районы города Пскова». А что конкретно Вы, депутат Государственной Думы, сделали для того, чтобы вся Псковская область не была «маргинальной»? — добавила Ульяна Михайлова. — У нас есть другой пример депутата Государственной Думы от Псковской области [Александр Козловский — ПАИ], который сделал ряд вполне конкретных шагов по улучшению ситуации в регионе. И за период работы после избрания уже проехал практически всю область, встречаясь с жителями. Он, конечно, тоже пока не отметился законопроектами, реально улучшающими жизнь жителей Псковской области, но, по крайней мере, уделяет большее внимание нуждам своих избирателей. Вам, Александр, как депутату, следует в большей степени думать о том, как Ваша деятельность играет на понижение рейтинга партии, в том числе такого рода «пассажи» с «приватизированными из самолета носовыми платками «Аэрофлот», чем искать «соринки» в глазах других. Житель города Пскова, избиратель Михайлова Ульяна Александровна».