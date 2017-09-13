Фестиваль библиотечных программ «Псковская осень» открылся в «Михайловском»

14:02, 13 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 13 сентября, в научно-культурном центре Пушкинского заповедника торжественно открылся 3-й Межрегиональный фестиваль библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Псковская осень». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На открытии мероприятия генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки Вера Павлова зачитала приветственный адрес первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, в котором говорится, что повышение качества обслуживания посетителей и увеличение их числа, в том числе среди молодежи, выявление наиболее эффективных библиотечных технологий, сохранение своей востребованности в цифровой среде коммуникаций — основные задачи, стоящие сегодня перед библиотеками. «Не сомневаюсь, что вы внесете свой вклад в решение этих задач, поделитесь с коллегами своим передовым опытом, обретете новых надежных, профессиональных партнеров и друзей, получите яркие впечатления от пребывания на Псковской земле», — обратилась Вера Емельянова к участникам мероприятия.

После открытия состоялось награждение участников международного творческого веб-проекта «Пушкин без границ». В программе фестиваля выступления на различные актуальные темы по популяризации чтения, литературно-художественная программа «И в Запсковье — закат, и в Завеличье — вечер», экскурсии в Святогорский монастырь, Государственный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и Псковский кремль.

Кроме того, в фестивале принимают участие советники директора Российской Государственной детской библиотеки Марина Новикова и Наталья Аракчеева, специалист по маркетингу президентской библиотеки Юлия Джафарова, заведующая Центром чтения Российской национальной библиотеки Вера Ялышева, профессор, доцент кафедры риторики и культуры речи Института филологии Московского педагогического государственного университета Юлия Щербинина, специалисты библиотечного дела из Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Великих Лук, Пскова и других городов нашей страны, Республики Беларусь.

Организатором мероприятия выступает ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре, Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», Российской национальной библиотеки, Российской библиотечной ассоциации.