«Вредные» советы от Сбербанка. №1: Про ипотечные кредиты

13:39, 13 сентября 2017, ПАИ

Если вы в своей квартире

Жить хотите, что нет мочи,

Надоело вам скитаться

И платить за съем жилья,

В Сбер вы точно не ходите,

Не берите там кредитов,

Ведь они по низким ставкам,

А в душе вы – олигарх!

Подождите вы немного,

Там, авось, цена взвинтится,

В банках подрастут проценты

На жилищный на кредит...

Ведь вы знаете, что точно

Через год иль пару весен

Вдруг найдется под комодом

Клад эпохи ренессанс.

На самом деле: ставки на жилищные кредиты достигли своего исторического минимума – в последний раз такими низкими они были в 2008 году. Тот, кто заглядывает на "Авито", уже заметил, что ценник на недвижимость тоже очень даже ничего. Понимаете, что это значит? Сейчас – самое время покупать жилье, и люди этим с удовольствием пользуются. Смотрите, какие интересные цифры: от 7,4% годовых в рублях на покупку новостройки, от 8,9% годовых в рублях на готовое жилье, 15% - первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья». Вишенка на торте для тех, кто взял ипотеку в другом банке под сумасшедший процент и теперь страдает: от 9,5% - ставка на рефинансирование ипотеки другого банка.

Если у вас в другом банке и ипотека, и еще несколько потребительских кредитов, их можно объединить в один по ставке от 10%, платить один раз в месяц и при этом – меньшую сумму! Экономия денег и времени очевидна.

Подробности — по телефону 8 (495) 500 5550 и на официальном сайте Банка www.sberbank.ru.

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