«Вредные» советы от Сбербанка. №1: Про ипотечные кредиты
Если вы в своей квартире
Жить хотите, что нет мочи,
Надоело вам скитаться
И платить за съем жилья,
В Сбер вы точно не ходите,
Не берите там кредитов,
Ведь они по низким ставкам,
А в душе вы – олигарх!
Подождите вы немного,
Там, авось, цена взвинтится,
В банках подрастут проценты
На жилищный на кредит...
Ведь вы знаете, что точно
Через год иль пару весен
Вдруг найдется под комодом
Клад эпохи ренессанс.
На самом деле: ставки на жилищные кредиты достигли своего исторического минимума – в последний раз такими низкими они были в 2008 году. Тот, кто заглядывает на "Авито", уже заметил, что ценник на недвижимость тоже очень даже ничего. Понимаете, что это значит? Сейчас – самое время покупать жилье, и люди этим с удовольствием пользуются. Смотрите, какие интересные цифры: от 7,4% годовых в рублях на покупку новостройки, от 8,9% годовых в рублях на готовое жилье, 15% - первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья». Вишенка на торте для тех, кто взял ипотеку в другом банке под сумасшедший процент и теперь страдает: от 9,5% - ставка на рефинансирование ипотеки другого банка.
Если у вас в другом банке и ипотека, и еще несколько потребительских кредитов, их можно объединить в один по ставке от 10%, платить один раз в месяц и при этом – меньшую сумму! Экономия денег и времени очевидна.
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