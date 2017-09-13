13:18
В Псковской области не хватает IT-специалистов
22:00
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев
19:40
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
12:22
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года
15:47
Телеком-технологии помогают развивать бизнес
10:54
Татьяна Баринова поздравила псковичей с Днем финансиста
15:19
Андрей Турчак коллективу Псковской ГРЭС: Станции быть!
Еще новости
Экономика

«Вредные» советы от Сбербанка. №1: Про ипотечные кредиты

Если вы в своей квартире
Жить хотите, что нет мочи,
Надоело вам скитаться
И платить за съем жилья,

В Сбер вы точно не ходите,
Не берите там кредитов,
Ведь они по низким ставкам,
А в душе вы – олигарх!

Подождите вы немного,
Там, авось, цена взвинтится,
В банках подрастут проценты
На жилищный на кредит...

Ведь вы знаете, что точно
Через год иль пару весен
Вдруг найдется под комодом
Клад эпохи ренессанс.

На самом деле: ставки на жилищные кредиты достигли своего исторического минимума – в последний раз такими низкими они были в 2008 году. Тот, кто заглядывает на "Авито", уже заметил, что ценник на недвижимость тоже очень даже ничего. Понимаете, что это значит? Сейчас – самое время покупать жилье, и люди этим с удовольствием пользуются. Смотрите, какие интересные цифры: от 7,4% годовых в рублях на покупку новостройки, от 8,9% годовых в рублях на готовое жилье, 15% - первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья». Вишенка на торте для тех, кто взял ипотеку в другом банке под сумасшедший процент и теперь страдает: от 9,5% - ставка на рефинансирование ипотеки другого банка.

Если у вас в другом банке и ипотека, и еще несколько потребительских кредитов, их можно объединить в один по ставке от 10%, платить один раз в месяц и при этом – меньшую сумму! Экономия денег и времени очевидна.

Подробности — по телефону 8 (495) 500 5550 и на официальном сайте Банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

Версия для печати

В Псковской области не хватает IT-специалистов
13 сентября 2017
В Псковской области не хватает IT-специалистов
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев
12 сентября 2017
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев 1
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
12 сентября 2017
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года
12 сентября 2017
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года 8
Телеком-технологии помогают развивать бизнес
08 сентября 2017
Телеком-технологии помогают развивать бизнес
Татьяна Баринова поздравила псковичей с Днем финансиста
08 сентября 2017
Татьяна Баринова поздравила псковичей с Днем финансиста
Андрей Турчак коллективу Псковской ГРЭС: Станции быть!
06 сентября 2017
Андрей Турчак коллективу Псковской ГРЭС: Станции быть! 3
Максим Жаворонков: Компетенция гендиректора Псковжилстроя будет ограничена
05 сентября 2017
Максим Жаворонков: Компетенция гендиректора Псковжилстроя будет ограничена 8

Идет загрузка...