В больницах Пскова включили отопление

14:07, 13 сентября 2017, ПАИ

В учреждениях здравоохранения Пскова включено отопление. Об этом Псковскому агентству информации со ссылкой на директора Псковских тепловых сетей Александра Коростелева сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Теплом обеспечены Псковская областная клиническая больница, Детская областная больница, поликлиники города и Псковский перинатальный центр. Теплоподача осуществлялась по заявкам от учреждений.

В Псковские тепловые сети также поступают заявки от школ и детских садов. Они будут рассмотрены в рабочем порядке совместно с Управлением образования администрации Пскова.