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Общество

В больницах Пскова включили отопление

В учреждениях здравоохранения Пскова включено отопление. Об этом Псковскому агентству информации со ссылкой на директора Псковских тепловых сетей Александра Коростелева сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Теплом обеспечены Псковская областная клиническая больница, Детская областная больница, поликлиники города и Псковский перинатальный центр. Теплоподача осуществлялась по заявкам от учреждений.

В Псковские тепловые сети также поступают заявки от школ и детских садов. Они будут рассмотрены в рабочем порядке совместно с Управлением образования администрации Пскова.

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