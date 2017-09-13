В больницах Пскова включили отопление
В учреждениях здравоохранения Пскова включено отопление. Об этом Псковскому агентству информации со ссылкой на директора Псковских тепловых сетей Александра Коростелева сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Теплом обеспечены Псковская областная клиническая больница, Детская областная больница, поликлиники города и Псковский перинатальный центр. Теплоподача осуществлялась по заявкам от учреждений.
В Псковские тепловые сети также поступают заявки от школ и детских садов. Они будут рассмотрены в рабочем порядке совместно с Управлением образования администрации Пскова.