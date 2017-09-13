«Псковэнерго» напоминает правила безопасности при эксплуатации автономных источников электроснабжения

14:37, 13 сентября 2017, ПАИ

В преддверии зимы традиционно наблюдается рост потребительского спроса на автономные передвижные источники электроснабжения – дизельные, газовые и бензиновые генераторы. Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» напоминает жителям региона основные правила электробезопасности при эксплуатации резервные источники электроснабжения (РИСЭ).

● Эксплуатация автономных источников электропитания, включая переносные и передвижные электростанции, должна проводиться в соответствии с главой 3.5 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 года № 6, и учитывать дополнительные требования к ним, изложенные в документации завода-изготовителя, государственных стандартах, правилах безопасности.

● При подключении генератора к внутренним сетям дома необходимо согласовать схему его присоединения к внешним сетям с надзорными органами и электроснабжающей организацией. При этом разрабатываются технические мероприятия, исключающие ошибочную подачу напряжения от источника питания во внешние сети электроснабжения, когда персонал энергокомпании, выполняющий ремонтные или профилактические работы, может оказаться под воздействием электрического тока.

● Владельцы автономных источников питания в целях собственной безопасности и безопасности обслуживающего персонала обязаны указывать в договоре энергоснабжения сведения о наличии дизельных, бензиновых электростанций и других компактных устройств - источников электрической энергии.

● Подключение РИСЭ к сетям потребителя разрешается только при наличии автоматических блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть электроснабжающей организации.

● Автоматическое включение РИСЭ в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы должно осуществляться с помощью устройств автоматики, обеспечивающих предварительное отключение коммутационных аппаратов электроустановок потребителя от сети электроснабжающей организации и последующую подачу напряжения электроприёмникам от РИСЭ;

Помните: нарушая нормативные требования по подключению автономных источников питания к внутренним сетям, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь других людей, создаете угрозу возникновения пожара и нарушаете бесперебойное и качественное электроснабжение других потребителей.

Владельцы, нарушившие порядок присоединения автономных электростанций к электросети и их допуска в эксплуатацию, несут административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

С основными требованиями эксплуатации резервных источников электроснабжения можно познакомиться на сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» в разделе «Электробезопасность: взрослым».