В сети объявлен сбор средств на издание альбома известного псковского фотографа Дмитрия Маркова

14:51, 13 сентября 2017, ПАИ

На сайте российской краудфандинговой платформы Planeta.ru объявлен сбор средств на издание альбома «#Черновик» известного фотографа Дмитрия Маркова, проживающего в Пскове.

Проект был запущен утром 13 сентября и за 5 часов 72 человека пожертвовали на кампанию 128 450 рублей из необходимых 295 тысяч. Краудфандинг продлится 50 дней.

В аннотации к сбору средств на фотокнигу сам автор написал:

«Этой осенью исполняется пять лет моему самому любимому фотопроекту — инстаграму @dcim.ru. Неожиданным образом он объединил множество совершенно разных историй — от памятных снимков в детские альбомы воспитанников закрытой спецшколы до участия во всемирной рекламной кампании Apple.

За эти пять лет собралось большое количество иллюстраций о России, жизни в провинции, работе благотворительных организациях и многом другом. Начавшись с уличных заметок в исторической части Пскова, проект вырос и охватил несколько часовых поясов от Калининграда до Якутии, получив поддержку от Instagram и Getty Images.

Между тем, в самом начале не было никаких на то предпосылок. Первые кадры возникли где-то между инфекционным диспансером и группами поддержки для наркоманов, в такой период жизни, когда о фотографии — и уж тем более каких-то творческих амбициях, — я думал в последнюю очередь.

Собирая кадры для книги, я понял, что им нужен текст, который объединит все снимки. Рассказывать истории отдельных сюжетов проблематично в силу разных причин, поэтому я решил написать всего одну историю — свою собственную. Надеюсь, она сможет объяснить, наконец, почему вот уже 10 лет меня увлекает социальная работа и документальная фотография».

В своём аккаунте в Facebook Дмитрий Марков написал: «Последнее время я почти не фотографировал и на то была причина — был занят подготовкой книги. И сегодня с волнением хочу сообщить: мы вместе с издательством Treemedia Books начинаем кампанию по сбору средств для печати тиража. Книга получилась достаточно откровенной и местами болезненной — это книга с фотографиями, где мало что о фотографии; больше о зависимостях, ошибках и не самых приятных воспоминаниях в жизни. С другой стороны, она исчерпывающе отвечает на вопросы что я снимаю и почему».

Пожертвовать на проект можно любую сумму, при этом за взнос в размере 350 рублей издательство подарит жертвователю электронную версию книги, а инвесторы, которые внесут сумму начиная от 1300 рублей, смогут получить печатный экземпляр альбома (есть вариант наград с автографами автора и даже с указанием имени благотворителя в книге).

Книга должна выйти в свет в конце ноября 2017 года форматом 20х20 на 204 страницы тиражом не менее 500 экземпляров в русской и английской версиях.

Напомним, Дмитрий Марков в сентябре 2015 года стал одним из 3-х фотографов мира, получивших в том году получил Instagram-грант от одного из крупнейших фотоагентств планеты Getty Images. Он также становился лауреатов различных фотоконкурсов, например, Activist Awards 2014. Кроме того, Дмитрий Марков известен как социальный волонтёр и блогер. В частности, у него есть блог на сайте Псковского агентства информации.