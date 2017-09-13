Городской комитет по ЖКХ обсудил профильные вопросы

14:58, 13 сентября 2017, ПАИ

Комитет по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова в рамках подготовки к внеочередной сессии рассмотрел четыре профильных вопроса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутаты поддержали вопрос о согласовании документов по распоряжению объектами жилищного фонда города, передачи 5/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру №24 дом №11 по улице Красноармейской в Пскове, находящейся в муниципальной собственности по договору купли-продажи.

Все вопросы получили поддержку комитета и вынесены на сессию с положительной рекомендацией.