99 тысяч рублей лишился доверчивый любитель кофе из Пскова

15:12, 13 сентября 2017, ПАИ

В Пскове и Великих Луках горожане стали жертвами неизвестных злоумышленников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пскович через один из сайтов решил приобрести кофемашину. В результате общения с гражданином, предложившим свои услуги, пскович перечислил на указанный им счет 99 тысяч рублей, однако заказанную кофемашину так и не получил. Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках у пенсионерки с банковской карты произошло несанкционированное списание 17500 рублей. Обстоятельства произошедшего уточняются.