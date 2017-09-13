99 тысяч рублей лишился доверчивый любитель кофе из Пскова
В Пскове и Великих Луках горожане стали жертвами неизвестных злоумышленников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Пскович через один из сайтов решил приобрести кофемашину. В результате общения с гражданином, предложившим свои услуги, пскович перечислил на указанный им счет 99 тысяч рублей, однако заказанную кофемашину так и не получил. Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
В Великих Луках у пенсионерки с банковской карты произошло несанкционированное списание 17500 рублей. Обстоятельства произошедшего уточняются.