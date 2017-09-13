В Пскове возле нового здания прокуратуры построят блокированный жилой дом

15:32, 13 сентября 2017, ПАИ

В Пскове возле нового здания прокуратуры области, построенного на пересечении улиц Некрасова и Плехановский Посад, в 2019 году должен появиться блокированный жилой дом (таунхаус) на 5 жилых блоков.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, территория, отведённая для строительства, уже огорожена забора, на нём висит аншлаг с информацией об объекте.

Заказчиком строительства выступает индивидуальный предприниматель А. А. Фомин. В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он сообщил, что разрешение на строительство уже получено. По его словам, новое здание будет соответствовать всем ограничением, установленным охранными зонами деревянной Церкви Варвары Великомученицы (1618 год), расположенной по адресу: Плехановский Посад, 14. Высота таунхауса не превысит 8 метров.