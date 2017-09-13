Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Пскове

17:06, 13 сентября 2017, ПАИ

В Пскове полиция задержала очередных нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

12 сентября ночью в Пскове у дома по улице Вокзальной полицейские остановили автомобиль «Ауди», за рулем которого находился нетрезвый 32-летний горожанин. Кроме того, еще один пьяных 36-летний водитель на автомашине «ВАЗ-21120» следовал по улице Ижорского батальона. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.