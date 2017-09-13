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Общество

Профилактический рейд провели сотрудники псковского МЧС в Локнянском районе

12 сентября в деревне Иваньково Локнянского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провели профилактический рейд.

В ходе рейда были проведены профилактические мероприятия с гражданами по соблюдению требований пожарной безопасности. В жилом секторе на подведомственных территориях под роспись проинструктировано 18 человек. Инструктаж проводился по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту.

Также роздано и размещено по деревне 25 листовок по темам: «Осторожно печи», «01 - Сообщает!», «Неисправный электроприбор - причина пожара», проведено 18 профилактических бесед, направленных на разъяснение мер пожарной безопасности.

До граждан доведена обстановка с пожарами на территории Локнянского района на текущий период, наиболее частые причины возникновения пожаров, а также номера телефонов вызова экстренных служб.

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