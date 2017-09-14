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Общество

Церковное новолетие празднуется сегодня

14 сентября празднуется Церковное новолетие. Об этом сообщает портал calend.ru.

В церковном календаре этот праздник торжественно именуется «началом индикта» и празднуется 14 сентября (1 сентября по старому стилю). Именно эта дата считается первым днем нового церковного года.

Последним же праздником, завершающим церковный год, является Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа (по новому стилю), а первым праздником нового церковного года — Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября). Празднование Новолетия началось в сентябре 1363 года как дань гражданской византийской традиции.

С 1492 года Новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в этот день было воспоминание о проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что он пришел «исцелять сокрушенных сердцем». Однако любой новогодний праздник — довольно условная дата. Астрономы знают, что все точки земной орбиты абсолютно равноправны, и совершенно безразлично, какую из них принять за начало отсчета. 1-е сентября Юлианского календаря (14-е по новому стилю) — такая же условная дата.

Даже учебный год в Средневековой Руси начинался не с 1 сентября, а три месяца спустя 1 декабря на память пророка Наума.

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