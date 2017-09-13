Члены корсовета обсудили взаимодействие региональных и муниципальных властей в вопросах поддержки малого бизнеса

15:55, 13 сентября 2017, ПАИ

Заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Псковской области провел заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Совещание посвящено взаимодействию органов исполнительной власти и местного самоуправления при внедрении целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства». В его работе также приняли участие представители муниципальных образований региона, районных информационно-консультационных центров и бизнес-инкубаторов.

Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев подчеркнул, что ключевая роль в процессе внедрения целевой модели на местах отводится именно органам местного самоуправления, и обратил внимание на то, что эта деятельность должна способствовать упрощению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к существующим услугам.

В настоящий момент практически во всех районах Псковской области утверждены муниципальные программы развития малого и среднего предпринимательства. Исключение составляют Усвятский и Пушкиногорский районы. Сергей Перников поручил в кратчайшие сроки утвердить программы в указанных муниципалитетах, а также рекомендовал вынести этот вопрос на совещание губернатора с главами районов. Вице-губернатор также предложил возобновить выездную практику работы Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике с Главами районов и провести встречи с руководителями муниципалитетов по вопросу развития малого и среднего предпринимательства.

Отдельно Андрей Михеев остановился на работе бизнес-инкубаторов, открытых в Пскове, Великих Луках и Печорском районе. Целевой показатель заполняемости этой инфраструктуры должен достигнуть к концу года 80%, однако на сегодняшний день их загруженность составляет 60%. Высоких результатов добился псковский бизнес-инкубатор, а великолукский «Новация», напротив, заполнен лишь на 30%. В связи с этим Сергей Перников поручил проработать дополнительные инструменты для заполнения бизнес-инкубаторов и продвижения их деятельности.

Председатель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Лариса Васильева рассказала о муниципальном имуществе, которое может быть передано на льготных условиях в ведение или пользование субъектам малого и среднего бизнеса, либо организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП. По данным на 1 сентября, в такой перечень муниципального имущества входят 257 объектов. Рост их количества по сравнению с данными за июнь текущего года составил 63%.

На данный момент в список организаций инфраструктуры поддержки МСП региона входят Фонд гарантий и развития предпринимательства, а также две новых центра — Центр инноваций социальной сферы и Инжиниринговый центр. Кроме того, в пяти районах действуют информационно-консультационные центры и в трех — бизнес-инкубаторы. Организации оказывают предпринимателям консультационную и финансовую поддержку, проводят обучающие семинары и тренинги. Сергей Перников рекомендовал включить в повестку дня следующего заседания корсовета отчеты руководителей указанных организаций о проделанной работе.

В продолжение заседания был рассмотрен вопрос развития сельскохозяйственной кооперации. Начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов подчеркнул, что поддержка малых форм хозяйствования является приоритетом региональной аграрной политики. С этой целью разработана соответствующая программа, которая предусматривает грантовую поддержку кооперативов из федерального и областного бюджетов. В Дедовичском, Опочецком, Новосокольническом, Печорском и Псковском районах уже создано 7 кооперативов. В их состав входят личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, занимающиеся сбором, хранением и переработкой сельхозпродукции, дикоросов, молочным животноводством и другими видами деятельности. Два кооператива готовят заявки на получение в 2018 году грантов на развитие в размере до 70 млн рублей.

Заключительным вопросом повестки дня стало включение в состав корсовета новых членов: председателя Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Ларисы Васильевой и директора бизнес-инкубатора «Новация» в Великих Луках Елены Ковалевой.