0
16:33
Выборы-2017. Итоги (ИНФОГРАФИКА)
13:05
Председатель Облсовпрофа Ульяна Михайлова ответила на выпад Александра Васильева в адрес псковских «единороссов»
17:44
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
16:43
ТИК утвердила результаты выборов в гордуму Пскова
21:11
38 попугаев
16:40
Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны
15:46
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки
Еще новости
Политика

Выборы-2017. Итоги (ИНФОГРАФИКА)

10 сентября 2017 года в Пскове прошли масштабный муниципальные выборы и довыборы депутата областного Собрания по округу №8 (Великие Луки). В этот день финишировали 38 избирательных кампаний различного уровня.

Граждане выбирали депутатов новых составов Псковской и Великолукской городских дум, а также практически всех районных парламентов за исключением Куньинского, Невельского и Себежского. Кроме того, в 7 районах — Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском и Пыталовском — прошли выборы глав этих муниципалитетов.

Жителям региона предстояло заместить 396 депутатских мандатов, из них 160 по одномандатным избирательным округам и 236 по результатам голосования избирателей за единые списки избирательных объединений.

В выборах принимали участи 13 из 49 зарегистрированных в регионе партий. Партиями и гражданами в порядке самовыдвижения на нынешние выборы первоначально было выдвинуто 2000 кандидатов. До финишной прямой дошли 1880 человек: 68 кандидатам было отказано в регистрации, 16 утратили статус кандидата, 37 кандидатов выбыло после регистрации, а 1 был затем восстановлен судом.

Псковское агентство информации представляет инофграфику об основных итогах прошедших выборов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
Выборы-2017. Итоги (ИНФОГРАФИКА) Александр Васильев раскритиковал псковских однопартийцев за прошедшую избирательную кампанию На псковских эсеров завели уголовное дело по факту нарушений при оплате агитационных материалов ТИК утвердила результаты выборов в гордуму Пскова ТИК отказалась признать недействительными итоги голосования на псковском избирательном участке № 77 ТИК Пскова рассмотрел жалобу Ивана Мешкова Андрей Турчак еще раз поздравил однопартийцев с результатами выборов 38 попугаев Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Выборы-2017. Итоги (ИНФОГРАФИКА)
13 сентября 2017
Выборы-2017. Итоги (ИНФОГРАФИКА)
Председатель Облсовпрофа Ульяна Михайлова ответила на выпад Александра Васильева в адрес псковских «единороссов»
13 сентября 2017
Председатель Облсовпрофа Ульяна Михайлова ответила на выпад Александра Васильева в адрес псковских «единороссов» 11
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
12 сентября 2017
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
ТИК утвердила результаты выборов в гордуму Пскова
12 сентября 2017
ТИК утвердила результаты выборов в гордуму Пскова 6
Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны
11 сентября 2017
Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны 1
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки
11 сентября 2017
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки 6
Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области
11 сентября 2017
Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
11 сентября 2017
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО) 5

Идет загрузка...