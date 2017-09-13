Выборы-2017. Итоги (ИНФОГРАФИКА)

16:33, 13 сентября 2017, ПАИ

10 сентября 2017 года в Пскове прошли масштабный муниципальные выборы и довыборы депутата областного Собрания по округу №8 (Великие Луки). В этот день финишировали 38 избирательных кампаний различного уровня.

Граждане выбирали депутатов новых составов Псковской и Великолукской городских дум, а также практически всех районных парламентов за исключением Куньинского, Невельского и Себежского. Кроме того, в 7 районах — Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском и Пыталовском — прошли выборы глав этих муниципалитетов.

Жителям региона предстояло заместить 396 депутатских мандатов, из них 160 по одномандатным избирательным округам и 236 по результатам голосования избирателей за единые списки избирательных объединений.

В выборах принимали участи 13 из 49 зарегистрированных в регионе партий. Партиями и гражданами в порядке самовыдвижения на нынешние выборы первоначально было выдвинуто 2000 кандидатов. До финишной прямой дошли 1880 человек: 68 кандидатам было отказано в регистрации, 16 утратили статус кандидата, 37 кандидатов выбыло после регистрации, а 1 был затем восстановлен судом.

Псковское агентство информации представляет инофграфику об основных итогах прошедших выборов.