РЕВИЗИЯ: Государство «КОТЭдж»

15:21, 14 сентября 2017, ПАИ

Новые кафе, бары и рестораны появляются в Пскове как грибы после дождя, и их владельцам всё тяжелее удивить искушенного обывателя. Однако создателям «свеженького» заведения на Рокоссовского, 44а всё-таки удалось найти новое решение - они открыли котокафе под названием «КОТЭдж». Корреспондент и фотограф Псковского агентства информации посетили это уникальное для города место и узнали, в чём его «изюминка» и кто в этом доме настоящий хозяин.

На пороге кошачьего мира

Дверь нам отворил один из организаторов котокафе Станислав, сразу же попросив надеть бахилы. Заведение оказалось довольно интересным – со всех сторон нас окружили коты. Да, самые настоящие коты, которые бегали по полу, по столам, сидели на окнах и спали на лежанках. Даже со стен на посетителей смотрели усатые, изображенные на картинах. Именно этим и успело прославиться открывшееся меньше месяца назад кафе – в нём живут хвостатые, в компании которых можно приятно скоротать время и отдохнуть от рутины.

Так как заведение не похоже на другие, правила в нём тоже особенные, а порой - строгие: перед тем, как присесть за столик, нужно обязательно помыть руки. Поэтому в зале имеется умывальник с антибактериальным мылом, это необходимо для того, чтобы случайно не занести в кошачье царство какую-нибудь инфекцию.

Кстати, листовки с правилами посещения котокафе можно найти на каждом столике - в отличие от меню, которого в «КОТЭдже» просто нет. Обставлен зал довольно просто, но со вкусом: почти вся мебель сделана руками самих владельцев, постоянно находящихся в поиске креативных решений. Заведение работает в формате антикафе: посетители оплачивают только время пребывания, получая взамен напитки, угощения вкупе с лаской пушистиков.

Вакуумная система

Познакомив нас с парой усатых обитателей, крутящихся под ногами, Станислав рассказал, что идея проекта далеко не нова. Такие котокафе уже есть в Санкт-Петербурге, Москве, Прибалтике.

«В Пскове большая часть кафе занимается едой, но нам обычное кафе показалось скучным», - пояснил один из трёх создателей «КОТЭджа». Поэтому они, как любители кошек, решили выделиться – создать заведение, ориентированное на тех, кто по различным причинам не может держать животных дома. К тому же, Станислав не понаслышке знает, каково это – жить без кошки: из-за аллергии жены на шерсть он не может завести хвостатого друга. Однако благодаря котокафе его ребёнок теперь может постоянно играть с обаятельными кошками. «По сути, сначала делали для себя – чтобы было место, где можно приятно провести время, отдохнуть от суеты», - объяснил Станислав.

Котокафе идеально подходит именно для досуга с детьми. За безопасность их контактов с животными переживать не стоит: в зале настолько чисто, что, как говорится, даже чихнуть страшно. Все обитатели «КОТЭджа» прошли серьёзный отбор: когда-то они были бездомными, затем несколько месяцев наблюдались у кураторов, научились взаимодействовать с людьми и друг с другом, прошли осмотр ветеринара, имеют все необходимые прививки и ветеринарные паспорта. Да и невооруженным глазом видно, что кошки абсолютно здоровы: они аккуратные, ухоженные, шерсть лоснится. За их состоянием постоянно следят волонтёры и владельцы кафе, периодически они проверяют глаза, уши, нос, шерсть питомцев. Станислав констатировал, что при соблюдении правил безопасности и правильной кормёжке животное не заболеет, а если это все-таки случится, то кот немедленно отправится на карантин к зоозащитникам. Котят в котокафе не берут, так как им нужен постоянный присмотр и специальное питание - там живут только взрослые стерилизованные и кастрированные животные, приученные к лотку и когтеточке.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова























К слову, через котокафе прошли порядка 70 кошек, и только 9 остались там жить. По мнению Станислава, это обусловлено тем, что все животные уникальны, они имеют свои особенности и характеры. Например, не каждый кот способен жить и взаимодействовать с другими животными, каждый день контактировать с новыми людьми, поэтому новым «постояльцам» всегда даётся время на адаптацию. Некоторые из них привыкают к общественному месту, просидев в каком-нибудь укромном месте всего пару недель, другие же наотрез отказываются жить в таком заведении и возвращаются к волонтёрам. Именно по вышеуказанным причинам в «КОТЭдж» нельзя принести бездомного котёнка с улицы – помимо того, что он может оказаться больным и заразить других животных, никто не может предсказать, как он себя поведёт.

«Здесь вакуумная система, все стерильно. От других животных наши могут заразиться, так как все пьют и едят из общих мисок», - подчекрнул Станислав. Кстати, кошачья «столовая» скрыта от посторонних глаз и находится в «министерстве». Это место уединения кошек, куда они периодически уходят по нужде, либо устав от внимания посетителей кафе.

Не для людей, а для котов

А внимания этого, и правда, иногда с избытком – по выходным число гостей «КОТЭджа» достигает десятков человек. Поэтому о визите лучше договариваться по телефону, так как свободных мест может не оказаться.

За порядком в котокафе следит администратор, который поддерживает чистоту, наблюдает за поведением кошек и посетителей, пополняет запасы в фуд-зоне. Только не стоит путать администратора с официантом – в «КОТЭдже» действует режим самообслуживания и заказы здесь никто не принимает. В распоряжении гостей - 8 видов заварного чая и пакетированный, хороший итальянский кофе, морс собственного приготовления, конфеты, печенье и другие угощения, которые любой желающий найдёт в фуд-зоне. Можно приносить в котокафе и свою еду. Правда, кормить ею обитателей нельзя, но следует быть готовым к тому, что хвостатые принесённое утащат - и администрация не несёт за это ответственности.

Есть коты, которые не постесняются залезть в еду, а некоторые могут даже использовать голову посетителя как трамплин для прыжка на окно. Но таковы законы этого кошачьего царства, и гости должны их принимать. «Больше для котов, чем для людей», - пояснил политику «КОТЭджа» Станислав. В это время, словно подтверждая его слова, на стол запрыгнула Леся и начала тереться о руки. Получив дозу ласки, она отправилась к собратьям, каждый из которых занимался своим делом: кто-то играл с плюшевой мышью, кто-то с важным видом обходил владения, другие же решили размяться и помериться силами с товарищами. Наш визит пришелся на утро, и Станислав пояснил, что перед открытием питомцы всегда так бодры и игривы, так как с наступлением ночи котокафе остается в их полном распоряжении, появляется возможность отдохнуть от людей.

Днём же обитатели котокафе принимают юных и взрослых гостей, которые могут их гладить, играть дразнилками (и только дразнилками, не руками) или же просто наблюдать за грациозными животными. Конечно, многие кошки побаиваются детей, которые могут их ненароком обидеть, но все усатые адекватные и неагрессивные. Главное, помнить - если кошке сделать больно, она сделает больно в ответ, так как не выдерживает плохого отношения. «Чем тише ты себя ведешь, тем больше в зале котов», - всегда говорят юным псковичам организаторы кафе. К тому же, добавил Станислав, это не детская комната, а своего рода «музей кошек». Поэтому родителям стоит объяснять детям, как вести себя с животными, да и самим понимать, куда они пришли.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



























Тем более, почти все питомцы благосклонны к людям и всегда рады гостям, любят сидеть на руках играть с детьми. Есть и другие - которые контактируют только с избранными посетителями, а остальных манкируют: к примеру, Мура всегда встречает и провожает гостей, но в руки даётся крайне редко, слишком навязчивых может даже укусить. Но создатели «КОТЭджа» уверены, что должен быть в котокафе и такой своенравный обитатель.

Кстати, общение с кошками – не единственное, чем могут заняться себя гости «КОТЭджа». Для расслабления и приятного отдыха здесь есть не только вкусные напитки и приятная музыка, но и настольные игры – шахматы, нарды, покер, а также твистер, игровая приставка PlayStation и даже стеллаж с книгами.

«Нам важно, чтобы нам было в кайф, и кошкам было в кайф», - улыбнулся Станислав.

Бесценное счастье

Несмотря на строгие правила, котокафе уже завоевало любовь псковичей. В интернете встречаются исключительно положительные отзывы об этом уникальном заведении, люди благодарят за то, что в Пскове появилось такое место. Кафе не проработало еще и месяца, а постоянные посетители уже есть. Так, на 8-й день работы одна псковичка пришла в котокафе уже в 4-й раз, так ей там понравилось. Каждый раз она приводит все новых и новых друзей, сама проводит им экскурсию, рассказывает о каждом обитателе «КОТэджа».



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





























Начали у гостей появляться и любимчики, поэтому всё чаще звучат вопросы: «А можно ли забрать животное из «КОТЭджа?» Оказалось, что можно, но при соблюдении ряда условий. Для этого придётся пройти собеседование у куратора, который есть у каждого обитателя котокафе и ни за что не отдаст усатого в ненадежные руки. После беседы куратор проверит, в каких условиях придётся жить усатому, сможет ли новый хозяин обеспечить ему должный уход. Влияет на решение администрации котокафе и то, подходит ли человек коту, а кот человеку. «Ведь нам интересно, чтобы состав котов обновлялся, а волонтерам – чтобы коты находили дом», - сказал Станислав.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова































Однако, он тут же добавил, что готов отдать далеко не всех питомцев. Так, в «КОТЭдже» живёт целая кошачья семья – Ден, Тося и Лора, которые слишком коммуникабельны и любят знакомиться с новыми людьми. Их весёлый нрав и игривость идеально подходят для такого заведения, поэтому, скорее всего, со временем они станут «сторожилами» «КОТЭджа». А вот Мура была бы счастлива в семье, уверен Станислав. «Для всех своих животных мы хотим счастья», - заверил он.

Не ради денег, а для души

В качестве ложки дёгтя он привёл и негативные отклики о своём заведении, которые касаются исключительно цены посещения – некоторые псковичи не довольны отсутствием скидок для детей. На это Станислав заметил, что именно дети часто мучают кошек, которым после такого общения требуется длительный отдых. «По сути, надо с них вдвойне брать», - пошутил он. Но, естественно, этого делать владельцы кафе не будут, они уже ввели ряд бонусов, с которыми можно ознакомиться в группе заведения в социальной сети «ВКонтакте». Однако, следует понимать, что содержание такого необычного кафе требует немалых затрат – кошкам требуется качественный корм, ветуслуги, нужно платить аренду за помещение, а само кафе постоянно поддерживать в чистоте. Так что, цена вполне оправдана, да и не слишком велика за отдых такого качества. «Мы тут не миллионы собрались зарабатывать», - развёл руки Станислав и пояснил, что это - полукоммерческий проект.

В дальнейшем проект будет развиваться, к примеру, планируется ввести элемент кормления, чтобы посетители могли угощать животных. Запланированы в «КОТЭдже» и мастер-классы, в том числе по валянию из шерсти и лепке из солёного теста, чемпионаты по карточным и настольным играм, различные детские мероприятия, экскурсии для школьников. «Главное, чтобы кошкам не было дискомфортно», - не преминул напомнить Станислав.

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Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что в котокафе каждый гость сможет приятно провести время и найдёт себе занятие по душе. Ведь не зря говорят, что собака – друг человека, а кошка – друг души.