Василий Салопов: При таком объеме работ по обслуживанию «ливневки» спрашивать не с кого

18:11, 13 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 13 сентября, после подтопления ряда псковских улиц после прошидших дождей руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонает написала в Facebook, обращаясь к главе Пскова Ивану Цецерскому: «У нас ведь есть не маленькие контракты и даже компании, которые подписались под содержание ливневок (не в день когда идет дождь) . Может быть пора проверить, как они исполняются, кто подписывает приемку и сделать оргвыводы, а возможно сменить компанию».

В комментариях к этому посту и.о. руководителя МУП «Комбинат благоустройства» Василий Салопов написал: «Ольга Викторовна, Вы видимо забыли, аукционы на содержание ливневок были ФАСом отменены!»

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации Василий Салопов пояснил, что конкурс а обслуживание ливневой канализации в 2017 году, на победу в котором претендовало муниципальное предприятие, был отменён по решению УФАС, так как его объявили в декабре 2016 года ещё до утверждения бюджета.

«Потом несколько месяцев были суды, и новый конкурс в результате так и не объявили. В результате, по факту ливневую канализацию в Пскове сейчас никто не обслуживает. Наше предприятие занимается только прочисткой засорённой ливневой канализации по заявкам управления городского хозяйства администрации Пскова», — отметил Салопов.

При этом он подчеркнул, что подтопления улиц сегодня утром и вчера вечером были вызваны не засорением канализации, а её недостаточной пропускной способностью. По словам руководителя «Комбината благоустройства», во многих местах диаметр такой канализации не соответствует потребностям, а некоторых районах исторического центра она попросту отсутствует.

«Из 26 млн рублей, которые были предусмотрены по отменённому контракту, мы в этом году по заявкам УГХ выполнили работ только на 1,6 млн рублей. При таком объеме работ спрашивать не с кого», — резюмировал Салопов.