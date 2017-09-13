Скелетированные останки найдены вблизи колонии в Себежском районе

07:55, 14 сентября 2017, ПАИ

13 сентября недалеко от территории исправительной колонии строгого режима в Себежском районе были обнаружены скелетированные останки человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По предварительным данным, останки могут принадлежать женщине, которая более одного месяца назад ушла из дома в указанном населенном пункте и с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

