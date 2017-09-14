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Общество

Глава Пскова отреагировал на обращение псковички по поводу протечки кровли

13 сентября глава Пскова Иван Цецерский совершил рабочий выезд с целью осмотра крыши дома № 62 по Рижскому проспекту, отремонтированного несколько лет назад. Поводом послужило письменное обращение жильцов второго подъезда многоэтажки, в котором говорилось о регулярных протечках крыши во время сильных дождей. Об этом Псковскому агентству информации сообщилив пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Вместе с жителями дома Иван Цецерский, а также присоединившиеся к ним депутат городской Думы Ольга Федорова, директор ООО «Микрорайон № 13» Александр Красовский, специалисты Управления городского хозяйства и представители Фонда капитального строительства прошли в подъезд и осмотрели потолок и вентиляционные каналы.

Глава города рекомендовал управляющей организации устранить причину протечки как можно быстрее. Тем более, что наступила осень и в Пскове установилась дождливая погода.

Директор управляющей компании рассказал, что уже 14 сентября с помощью автовышки для точного установления места протечки будет дополнительно осмотрена крыша с наружной стороны.

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