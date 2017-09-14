Сергей Перников рассмотрел вопрос жителя Псковского района о снижении арендной платы

08:20, 14 сентября 2017, ПАИ

13 сентября заместитель губернатора области Сергей Перников принял жителя Псковского района Николая Кашина по личному вопросу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Николай Кашин рассказал, что планировал взять в аренду 10 соток земли в деревне Голубово для ведения огородничества, но его не устраивает слишком высокий годовой размер арендной платы.

Присутствовавшая на приеме председатель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Лариса Васильева пояснила, что стоимость аренды складывается из размера кадастровой стоимости участка и его назначения. Она также подчеркнула, что ранее заявитель уже обращался в комитет с аналогичной просьбой, и в результате совместной работы со специалистами регионального управления Росреестра размер арендной платы был существенно снижен. При этом мужчина настаивает на проверке расчетов, в частности, учета назначения земельного участка при расчете арендной платы.

Вице-губернатор поручил председателю Ларисе Васильевой еще раз изучить вопрос для того, чтобы найти возможность снизить стоимость аренды земли, а в случае, если это невозможно, — подготовить аргументированный ответ.

Также по просьбе гражданина Сергей Перников поручил госкомитету по имущественным отношениям проработать вопрос о продлении срока аренды участка с трех лет на более длительный период.

