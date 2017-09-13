Житель Ленобласти подозревается в кражах продуктов из магазинов в Великих Луках

08:25, 14 сентября 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция установила подозреваемого в совершении краж из магазинов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, 12 сентября около 16:00 из магазина по проспекту Гагарина были похищены продукты питания. В настоящее время причиненный ущерб устанавливается.

Стражи порядка установили подозреваемого, им оказался безработный и ранее судимый 41-летний житель Ленинградской области, который подозревается в кражах продуктов из трех магазинов города.

В настоящее время ведется проверка.

