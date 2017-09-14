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Общество

Новые погоны и спецзвания получили псковские полицейские

13 сентября в УМВД РФ по Псковской области поощрили сотрудников за успехи в служебной деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото 60.мвд.рф

Торжественное мероприятие прошло перед началом занятий по государственно-правовому информированию личного состава, на которых были рассмотрены различные вопросы, касающиеся оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона.

Начальник УМВД по региону генерал-майор полиции Юрий Инстранкин вручил погоны сотрудникам, которым присвоены очередные специальные звания.

Кроме того, были отмечены полицейские, которые достойно справились  с поставленной перед ними задачей по обеспечению правопорядка и общественной безопасности  на  прошедших выборах.

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