Новые погоны и спецзвания получили псковские полицейские

08:46, 14 сентября 2017, ПАИ

13 сентября в УМВД РФ по Псковской области поощрили сотрудников за успехи в служебной деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Торжественное мероприятие прошло перед началом занятий по государственно-правовому информированию личного состава, на которых были рассмотрены различные вопросы, касающиеся оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона.

Начальник УМВД по региону генерал-майор полиции Юрий Инстранкин вручил погоны сотрудникам, которым присвоены очередные специальные звания.

Кроме того, были отмечены полицейские, которые достойно справились с поставленной перед ними задачей по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на прошедших выборах.