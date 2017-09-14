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Общество

Минобороны обновляет парк бронетехники российской армии

Российская армия получает на вооружение бронетехнику новых образцов и модернизированные версии старых моделей. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

«Вообще программа развития нашей бронетехники рассматривается нами на период до 2030 года. Прорабатывается концептуальный облик основных образцов БТВТ не только до, но и после 2030 года», — отметил Д. Булгаков.

Он также подчеркнул, что при проектировании современных моделей танков в России применяется принципиально новый подход. «Мы не пошли по пути «подражания» западным образцам», — сказал Дмитрий Булгаков.

Замглавы военного ведомства сообщил, что доля современной бронетехники в российском оборонном комплексе составляет более 50%. По его словам, на новое оборудование перешли более 40 соединений и воинских частей.

Также он упомянул о работе по усовершенствованию устаревших моделей бронетехники вместо их утилизации. «Модернизация — «наиболее быстрый, эффективный и наименее затратный путь решения проблем продления жизненного цикла ранее выпущенных изделий», — заметил Д. Булгаков.

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