Доходы и расходы бюджета Пскова уменьшатся на 22 млн рублей

08:40, 14 сентября 2017, ПАИ

13 сентября в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Евгения Самуйлова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Парламентарии рассмотрели поправки в муниципальный бюджет 2017 года. Начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт сообщила, что в проекте предполагается изменение основных параметров бюджета, уменьшение доходов и расходов на 22 млн рублей. В результате доходы бюджета составят 3 862,9 млн рублей, расходы – 3 999,3 млн рублей. Расходы бюджета уменьшаются на указанную сумму за счёт изменения объёма межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Заслушав информацию об исполнении бюджетаПскова в первом полугодии, комитет рекомендовал принять ее к сведению на предстоящей сессии. За полгода в бюджет Пскова поступило 1 689,5 млн рублей, или 43,5% от плановых назначений. Расходов в этот период профинансировано на 1 728 млн рублей, или 43% от плановых назначений.

Также депутаты вынесли на сессию с рекомендацией «принять» проект изменений в решение ПГД «Об оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков», не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими». Поправки сделаны в связи с изменениями в законодательстве Псковской области и предполагают индексацию должностных окладов указанных работников.