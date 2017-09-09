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Спорт

В Великих Луках перекроют движение в связи с проведением «Кросса наций»

16 сентября в Великих Луках будет ограничено движение транспорта в связи с проведением «Кросса наций». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Участникам кросса преодолеть дистанции по маршруту: площадь в районе летней эстрады - набережная А. Матросова — Краснофлотская набережная - плотина на реке Ловать — набережная Л. Шмидта (тротуар) — набережная реки Ловать — улица Пушкина (тротуар) - остров Дятлинка — набережная реки Ловать (вдоль крепостного вала) — площадь в районе летней эстрады.

С 10:00 до 15:00 будет перекрыто движение на площади у летней эстрады (до въезда в крепость), по набережной реки Ловать, Краснофлотской набережной, на въезде на набережную реки Ловать, на улице Пушкина между домами № 10 (Великолукский городской суд) и № 12 (МАОУ ДО «СШ «Экспресс»), на спуске от перекрёстка Пушкина - Первомайская к реке Ловать, по Новослободской набережной (от улицы Рабочей к подвесному мосту через реку Ловать).

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