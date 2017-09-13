За сбыт наркотиков порховичка на 11 лет отправится в колонию

09:08, 14 сентября 2017, ПАИ

47–летняя жительница Порховского района признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 17 сентября и 30 ноября 2015 года женщина с помощью пособника продала 3-метилфентанил массой 0,196 грамма, что является крупном размером, а также средства 3-метилфентанил массой 0,260 грамма, что образует особо крупный размер.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.