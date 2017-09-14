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Общество

В Пскове прокурор добился выплаты компенсации матери ребенка-инвалида

В Пскове прокурор добился выплаты матери ребенка-инвалида денежной компенсации за приобретенные медицинские изделия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе проверки установлено, что несовершеннолетний пскович имеет право на обеспечение необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам. При этом врачебная комиссия Псковской городской поликлиники приняла решение о назначении ему медицинских изделий (расходных материалов к инсулиновой помпе) по жизненным показаниям, были выписаны необходимые льготные рецепты.

Однако на момент обращения в пункт отпуска назначенные медицинские изделия отсутствовали. Чтобы не прерывать курс лечения мать ребенка-инвалида была вынуждена купить расходные материалы к инсулиновой помпе за собственные средства на общую сумму 22,3 тыс. рублей.

В этой связи прокурор города обратился в Псковский городской суд с требованием к Государственному финансовому управлению области о выплате денежной компенсации за приобретенные медицинские изделия.

Требования прокурора удовлетворены. Суд обязал за счет средств казны региона выплатить денежную компенсацию. В настоящее время решение суда исполнено.
 

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