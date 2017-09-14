Минобороны РФ: Жители Восточной Европы могут «спать спокойно»

09:18, 14 сентября 2017, ПАИ

Замглавы Минобороны России Александр Фомин объяснил, почему совместные военные учения России и Белоруссии называются «Запад-2017». Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

Фомин отметил, что учения будут абсолютно мирными и будут носить исключительно оборонительный характер.

»[Название] «Запад» не должно восприниматься в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Евросоюза или членов НАТО. «Запад» означает запад России и Белоруссию, которая находится еще западнее», — пояснил замглавы Минобороны.

Журналист издания также задал вопрос, могут ли жители стран Восточной Европы и Балтики «спать спокойно» в связи с учениями. «Конечно. И я говорю это серьезно», — заключил Фомин.

Учения «Запад-2017» стартуют 14 сентября.