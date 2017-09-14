0
10:36
«Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00
10:11
Талавский захаб в Изборской крепости закрыт до 21 сентября
09:03
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
13:52
Лекция о спиртном в повседневности пройдет в рамках фестиваля «Заповедник» в Пскове
12:47
Небольшие дожди пройдут в Псковской области 14 сентября
12:01
Псковичи могут стать авторами сувенирной продукции к Ганзейским дням
11:32
Вышло спецприложение к «Псковской правде», посвящённое дополнительному образованию школьников
Еще новости
Общество

Минобороны РФ: Жители Восточной Европы могут «спать спокойно»

Замглавы Минобороны России Александр Фомин объяснил, почему совместные военные учения России и Белоруссии называются «Запад-2017». Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

Фомин отметил, что учения будут абсолютно мирными и будут носить исключительно оборонительный характер.

»[Название] «Запад» не должно восприниматься в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Евросоюза или членов НАТО. «Запад» означает запад России и Белоруссию, которая находится еще западнее», — пояснил замглавы Минобороны.

Журналист издания также задал вопрос, могут ли жители стран Восточной Европы и Балтики «спать спокойно» в связи с учениями. «Конечно. И я говорю это серьезно», — заключил Фомин.

Учения «Запад-2017» стартуют 14 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00
14 сентября 2017
«Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00
Талавский захаб в Изборской крепости закрыт до 21 сентября
14 сентября 2017
Талавский захаб в Изборской крепости закрыт до 21 сентября
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
14 сентября 2017
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей 1
Лекция о спиртном в повседневности пройдет в рамках фестиваля «Заповедник» в Пскове
13 сентября 2017
Лекция о спиртном в повседневности пройдет в рамках фестиваля «Заповедник» в Пскове
Небольшие дожди пройдут в Псковской области 14 сентября
13 сентября 2017
Небольшие дожди пройдут в Псковской области 14 сентября
Псковичи могут стать авторами сувенирной продукции к Ганзейским дням
13 сентября 2017
Псковичи могут стать авторами сувенирной продукции к Ганзейским дням
Вышло спецприложение к «Псковской правде», посвящённое дополнительному образованию школьников
13 сентября 2017
Вышло спецприложение к «Псковской правде», посвящённое дополнительному образованию школьников
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Федеральная трасса Псков-Изборск — убийца покрышек
13 сентября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Федеральная трасса Псков-Изборск — убийца покрышек 2

Идет загрузка...