Сотрудники МЧС 22 раза за неделю помогали ликвидировать последствия ДТП на псковских дорогах

09:21, 14 сентября 2017, ПАИ

С 7 по 13 сентября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 22 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых 4 человека погибли, 22 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В пяти случаях выезды были связаны с реагированием на аварии с участием пешехода.

За указанный период специалисты деблокировали одного пострадавшего.

Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов не производилась.