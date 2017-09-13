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Происшествия

«Фольксваген» загорелся в великолукском гараже из-за короткого замыкания

14 сентября в 4:16 в Великих Луках в проезде Нелидовском, 5а в гараже огонь повредил потолок. Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате возгорания в автомобиле «Фольксваген Пассат» выгорел моторный отсек, передняя часть салона, повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля по всей площади. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в приборной панели автомобиля. Огнеборцы спасли 2 гаража.

В 4:59 в Пскове в подъезде дома № 52 по улице Юбилейной произошло возгорание в подсобном помещении, огонь повредил деревянную полку и имущество. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение не установленного лица с огнём.

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