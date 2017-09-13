0
16:33
Выборы-2017. Итоги (ИНФОГРАФИКА)
13:05
Председатель Облсовпрофа Ульяна Михайлова ответила на выпад Александра Васильева в адрес псковских «единороссов»
17:44
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
16:43
ТИК утвердила результаты выборов в гордуму Пскова
21:11
38 попугаев
16:40
Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны
15:46
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки
Еще новости
Политика

Минпромторг поддержал предложения возглавляемого Козловским совета о поправках в правила распределения субсидий прокластерам

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский опубликовал в Facebook ответ министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на письмо с предложением внести ряд поправок в проект постановления кабмина об изменении правил предоставлении субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации проектов по импортозамещению.

«Эти предложения были сформулированы возглавляемым мною Экспертным советом по энергетическому машиностроению электротехнической и кабельной промышленности при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. И вот получен положительный ответ от Дениса Валентиновича, учитывающий большинство наших поправок, — написал Козловский. — В частности, вносятся такие важные изменения, касающиеся локализации производства, а также о субсидировании процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Кроме того, нашли своё отражение и предложения о сроках предоставления справки, подтверждающей, что инициатор совместного проекта не является иностранным юридическим лицом, и возможности внесения изменений в смету и в план-график реализации совместного проекта и т. д.»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выборы-2017. Итоги (ИНФОГРАФИКА)
13 сентября 2017
Выборы-2017. Итоги (ИНФОГРАФИКА) 1
Председатель Облсовпрофа Ульяна Михайлова ответила на выпад Александра Васильева в адрес псковских «единороссов»
13 сентября 2017
Председатель Облсовпрофа Ульяна Михайлова ответила на выпад Александра Васильева в адрес псковских «единороссов» 14
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
12 сентября 2017
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
ТИК утвердила результаты выборов в гордуму Пскова
12 сентября 2017
ТИК утвердила результаты выборов в гордуму Пскова 6
Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны
11 сентября 2017
Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны 1
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки
11 сентября 2017
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки 6
Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области
11 сентября 2017
Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
11 сентября 2017
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО) 5

Идет загрузка...