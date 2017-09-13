Минпромторг поддержал предложения возглавляемого Козловским совета о поправках в правила распределения субсидий прокластерам

09:39, 14 сентября 2017, ПАИ

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский опубликовал в Facebook ответ министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на письмо с предложением внести ряд поправок в проект постановления кабмина об изменении правил предоставлении субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации проектов по импортозамещению.

«Эти предложения были сформулированы возглавляемым мною Экспертным советом по энергетическому машиностроению электротехнической и кабельной промышленности при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. И вот получен положительный ответ от Дениса Валентиновича, учитывающий большинство наших поправок, — написал Козловский. — В частности, вносятся такие важные изменения, касающиеся локализации производства, а также о субсидировании процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Кроме того, нашли своё отражение и предложения о сроках предоставления справки, подтверждающей, что инициатор совместного проекта не является иностранным юридическим лицом, и возможности внесения изменений в смету и в план-график реализации совместного проекта и т. д.»