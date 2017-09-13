Пьяного скутериста остановили сотрудники ГИБДД в Опочке

09:42, 14 сентября 2017, ПАИ

В Опочецком районе установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Утром 13 сентября в Опочке у дома по улице Отрадной стражи порядка остановили 32-летнего местного жителя, который ехал на скутере, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

