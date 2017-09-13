Пьяного скутериста остановили сотрудники ГИБДД в Опочке
В Опочецком районе установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Утром 13 сентября в Опочке у дома по улице Отрадной стражи порядка остановили 32-летнего местного жителя, который ехал на скутере, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту проводится проверка. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.