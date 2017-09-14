В России и Белоруссии начались учения «Запад-2017»

09:48, 14 сентября 2017, ПАИ

Стратегические учения «Запад-2017» вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии начались на территории двух стран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«Руководителям органов военного управления, командирам привлекаемых к учению объединений, соединений и воинских частей были вручены пакеты с директивными указаниями генеральных штабов вооруженных сил Союзного государства на выполнение учебно-боевых задач», - говорится в сообщении ведомства.

В учениях принимают участие до 12,7 тысяч военнослужащих (от Белоруссии - около 7,2 тысяч человек, от России - около 5,5 тысяч военных).

Отработка тактических эпизодов с боевыми стрельбами, применением сил и средств авиации и войск ПВО пройдет на трех полигонах на территории России (Лужский, Струги Красные и Правдинский), а также на шести белорусских полигонах (Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский) и на участке местности Дретунь.

Учения «Запад-2017» проходят под руководством начальников генштабов вооруженных сил двух государств и являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и РФ. Как подчеркивают в Минобороны, они носят сугубо оборонительный характер и не направлены против каких-либо государств или групп стран.

«Основными целями учения являются - совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов», - отмечают в Минобороны РФ.