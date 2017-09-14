Невельчанин рассчитался с долгами после ареста имущества

10:09, 14 сентября 2017, ПАИ

Житель Невельского района оплатил долг в размере 61 тысячи рублей после изъятия судебным приставом-исполнителем арестованного имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

На исполнении у судебных приставов находятся несколько исполнительных производств. Задолженности образовались из-за неуплаты налоговых обязательств и неуплат в федеральный бюджет. Приставы направили запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, по полученным ответамбыли вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, вынесен запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства, а также временное ограничение на выезд из Российской Федерации.

В сентябре судебный пристав-исполнитель осуществил выход в адрес должника и проверил его имущественное положение. В итоге был наложен арест на телевизор, музыкальный центр и настенные часы. Данное имущество было изъято и помещено на ответственное хранение в отдел судебных приставов Невельского и Усвятского районов.

В течение трёх дней должник осуществил оплату задолженности в размере 61 тысячи рублей, что позволило окончить 7 исполнительных производств в отношении него фактическим исполнением.