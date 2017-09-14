Талавский захаб в Изборской крепости закрыт до 21 сентября

10:11, 14 сентября 2017, ПАИ

В связи с проведением ремонтно-реставрационных работ Талавский захаб закрыт с 13 по 20 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Государственного музея-заповедника «Изборск».

Башня Талавская, отличающаяся своей формой от всех остальных, в плане имеющая форму неправильного шестиугольника, построена во второй половине XIV века. Она была поставлена на месте, где ранее располагались ворота одноименного Талавского захаба.

Талавский захаб усиливал обороноспособность башни и крепости. Свое название захаб и башня получили от народности «толова», проживавшейна этой территории.