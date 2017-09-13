В Пскове по «горячим следам» раскрыт угон автомобиля

10:36, 14 сентября 2017, ПАИ

В Пскове по «горячим следам» раскрыт угон автомобиля марки BMW. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Угон совершен в ночь на 12 сентября от дома по улице Пушкина. По подозрению в совершении преступления задержан безработный гражданин.

Владелец иномарки, не найдя своей машины, вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили ее в одном из соседних дворов. По подозрению в угоне задержан ранее судимый 19-летний молодой человек из Струг Красных.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.