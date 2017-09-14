0
10:36
«Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00
10:11
Талавский захаб в Изборской крепости закрыт до 21 сентября
09:03
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
13:52
Лекция о спиртном в повседневности пройдет в рамках фестиваля «Заповедник» в Пскове
12:47
Небольшие дожди пройдут в Псковской области 14 сентября
12:01
Псковичи могут стать авторами сувенирной продукции к Ганзейским дням
11:32
Вышло спецприложение к «Псковской правде», посвящённое дополнительному образованию школьников
Еще новости
Общество

«Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00

Сегодня, 14 сентября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет региональный координатор федерального проекта «Трезвая Россия» Эльхан Мехтиев.

Накануне он обратился к губернатору Псковской области с предложением запретить продавать алкогольные напитки покупателям моложе 21 года. Сейчас закон определяет другой порог запрета — 18 лет. Идею Андрей Турчак поддержал и у Псковской области теперь есть все шансы стать одним из первых регионов с новыми правилами продажи спиртного. Почему с 21 года, какого результата псковские общественники ждут от новых ужесточения правил торговли, насколько эффективны действующие запреты на продажу крепких напитков, как бороться с «наливайками» в жилых домах, чем вообще занимается псковская «Трезвая Россия» - свои вопросы Эльхану Мехтиеву можно оставить на странице  ПАИ-live.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО) Начался ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА) Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский «Твоя земля»: ПАИ-live с Андреем Васильевым (ВИДЕО) На средства президентского гранта «Чудской проект» займется экологическим образованием псковских учителей Андрей Васильев: Разовыми мероприятиями проблему стихийных свалок не решить Начался ПАИ-live с Андреем Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) «Экологический» ПАИ-live начнется в 15:00 В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО) Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00
14 сентября 2017
«Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00
Талавский захаб в Изборской крепости закрыт до 21 сентября
14 сентября 2017
Талавский захаб в Изборской крепости закрыт до 21 сентября
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
14 сентября 2017
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей 1
Лекция о спиртном в повседневности пройдет в рамках фестиваля «Заповедник» в Пскове
13 сентября 2017
Лекция о спиртном в повседневности пройдет в рамках фестиваля «Заповедник» в Пскове
Небольшие дожди пройдут в Псковской области 14 сентября
13 сентября 2017
Небольшие дожди пройдут в Псковской области 14 сентября
Псковичи могут стать авторами сувенирной продукции к Ганзейским дням
13 сентября 2017
Псковичи могут стать авторами сувенирной продукции к Ганзейским дням
Вышло спецприложение к «Псковской правде», посвящённое дополнительному образованию школьников
13 сентября 2017
Вышло спецприложение к «Псковской правде», посвящённое дополнительному образованию школьников
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Федеральная трасса Псков-Изборск — убийца покрышек
13 сентября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Федеральная трасса Псков-Изборск — убийца покрышек 2

Идет загрузка...