«Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00
Сегодня, 14 сентября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет региональный координатор федерального проекта «Трезвая Россия» Эльхан Мехтиев.
Накануне он обратился к губернатору Псковской области с предложением запретить продавать алкогольные напитки покупателям моложе 21 года. Сейчас закон определяет другой порог запрета — 18 лет. Идею Андрей Турчак поддержал и у Псковской области теперь есть все шансы стать одним из первых регионов с новыми правилами продажи спиртного. Почему с 21 года, какого результата псковские общественники ждут от новых ужесточения правил торговли, насколько эффективны действующие запреты на продажу крепких напитков, как бороться с «наливайками» в жилых домах, чем вообще занимается псковская «Трезвая Россия» - свои вопросы Эльхану Мехтиеву можно оставить на странице ПАИ-live.