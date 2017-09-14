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Общество

На трассах М-9 и Р-23 в Псковской области запланирован капремонт

Объявлены конкурсы на проектные и изыскательские работы для последующего капремонта участков трасс М-9 и Р-23 в Псковской области. Информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы планируется провести на 574+000 — 612+900 км автодороги Москва - Волоколамск - граница с Латвией и на 428+000 — 468+000 км шоссе Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией. В первом случае максимальная цена контракта составляет 33 млн 430 тыс. 566 рублей, во втором — 40 млн 335 тыс. 183 рубля.

Заявки на участие в конкурсах будут рассмотрены 6 октября. Срок исполнения договоров — с даты их подписания до 5 декабря 2018 года.

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