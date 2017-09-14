Псковские активисты ОНФ обратили внимание властей на несанкционированные свалки в лесополосе в Пушкиногорском районе

17:44, 14 сентября 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области добиваются ликвидации несанкционированных свалок мусора в лесополосе на территории Велейской волости Пушкиногорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» еще в мае текущего года граждане отметили на интерактивной карте свалок место, где у дороги к поселку Исса в лесополосе образовался большой навал мусора.

«Там были бытовые отходы, обломки старой мебели, строительные отходы, ветошь, бумажная и полиэтиленовая упаковка, пластик, картонные коробки. Информацию о месторасположении данной несанкционированной свалки мусора с просьбой принять меры по ее ликвидации мы направили в профильный комитет администрации области, прокурору межрайонной природоохранной прокуратуры, администрацию муниципалитета и управление Росприроднадзора», – рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров.

После обращения общественников меры по ликвидации данной свалки были приняты. «Граждане нам сообщили о том, что мусор убран. Из ответа прокуратуры следовало, что данная свалка ликвидирована в июле текущего года, однако в границах придорожной полосы автодороги Исса – Тешенки выявлены локальные свалки мусора протяженностью 30 м. Очисткой придорожной полосы от мусора должна заниматься компания, обслуживающая данную автомобильную дорогу. Прокуратура внесла представление в адрес ее руководителя», – сообщил Елизаров.

Общественники провели рейд по указанной территории, чтобы убедиться на месте, как решается вопрос с ликвидацией локальных свалок. «Мы увидели локальные свалки мусора не только вдоль дороги, но и в лесополосе, а также на землях сельхозназначения. По составу навалов можно предположить, что частично мусор складируют жители близлежащих деревень и дачники, а часть его выгружается из автотранспорта. Мы увидели кучи с бытовыми отходами, фрагментами старой мебели и бытовой техники, строительные отходы. Часть выявленных скоплений мусора размещена в десятках метров от дороги. Общая территория с выявленными локальными очагами мусора составит не один гектар», – отметил активист ОНФ.

Общественники будут добиваться ликвидации выявленных несанкционированных свалок в Пушкиногорском районе, добавил он.

Отметим, на сегодняшний день на интерактивной карте свалок ОНФ в Псковской области отмечено 146 точек, где были обнаружен бытовой и строительный мусор. К настоящему времени ликвидировано 64 свалки, остальные находятся на рассмотрении и в работе экспертов ОНФ.