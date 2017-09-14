0
15:21
РЕВИЗИЯ: Государство «КОТЭдж»
15:02
Начался ПАИ-live с Эльханом Мехтиевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:32
В большой теннис сыграли участницы конкурса «Миссис Бабушка 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:17
10-15 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября
11:12
«МегаФон» начинается с тебя
10:36
«Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00
10:11
Талавский захаб в Изборской крепости закрыт до 21 сентября
Еще новости
Общество

Дорога Дно — Искра будет реконструирована в 2019 году

В 2019 году будет проведена реконструкция дороги Дно — Искра в Дновском районе. На сайте госзакупок объявлен конкурс на разработку проекта.

Максимальная цена контракта составляет 5 млн 74 тыс. 931 рубль, средства заложены в бюджете Псковской области. Срок исполнения договора — июнь 2018 года.

В частности, необходимо проработать варианты устройства тротуаров у общественных зданий в населенных пунктах, согласовать их местоположение с органами местного самоуправления; предусмотреть искусственное наружное освещение наземных пешеходных переходов в зоне автобусных остановок либо автономное светодиодное освещение; определить необходимость устройства автобусных остановок в населенных пунктах.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с Эльханом Мехтиевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14 сентября 2017
Начался ПАИ-live с Эльханом Мехтиевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
В большой теннис сыграли участницы конкурса «Миссис Бабушка 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 сентября 2017
В большой теннис сыграли участницы конкурса «Миссис Бабушка 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10-15 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября
14 сентября 2017
10-15 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября
«МегаФон» начинается с тебя
14 сентября 2017
«МегаФон» начинается с тебя
«Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00
14 сентября 2017
«Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00
Талавский захаб в Изборской крепости закрыт до 21 сентября
14 сентября 2017
Талавский захаб в Изборской крепости закрыт до 21 сентября
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
14 сентября 2017
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей 1
Лекция о спиртном в повседневности пройдет в рамках фестиваля «Заповедник» в Пскове
13 сентября 2017
Лекция о спиртном в повседневности пройдет в рамках фестиваля «Заповедник» в Пскове

Идет загрузка...