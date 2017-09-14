Дорога Дно — Искра будет реконструирована в 2019 году

12:54, 14 сентября 2017, ПАИ

В 2019 году будет проведена реконструкция дороги Дно — Искра в Дновском районе. На сайте госзакупок объявлен конкурс на разработку проекта.

Максимальная цена контракта составляет 5 млн 74 тыс. 931 рубль, средства заложены в бюджете Псковской области. Срок исполнения договора — июнь 2018 года.

В частности, необходимо проработать варианты устройства тротуаров у общественных зданий в населенных пунктах, согласовать их местоположение с органами местного самоуправления; предусмотреть искусственное наружное освещение наземных пешеходных переходов в зоне автобусных остановок либо автономное светодиодное освещение; определить необходимость устройства автобусных остановок в населенных пунктах.

