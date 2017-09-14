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Общество

«МегаФон» начинается с тебя

12 сентября «МегаФон» представил новое позиционирование, призванное наглядно показать трансформацию компании от оператора связи к оператору новых возможностей. Важнейшая цель – стать для клиента лучшим выбором, надежным партнером, который предлагает именно то, что нужно, и тогда, когда нужно.

«МегаФон» начал масштабную трансформацию, в центре которой находятся «цифровые» клиенты – обладатели смартфонов, которые осознанно и регулярно пользуются мобильным интернетом. Первым шагом на этом пути стало создание инновационной тарифной линейки «Включайся!», созданной с учетом реальных интересов клиентов. Для выявления их потребностей компания использует такие современные инструменты, как анализ «больших данных» и машинное обучение в системах обслуживания клиентов. Вдохновляясь каждым из десятков миллионов клиентов, компания создает готовые технологичные решения, помогающие клиенту в повседневной жизни. Перемены затронут не только содержание, но и визуальную составляющую бренда – она станет ярче и наполнится новым смыслом.

«В современном мире мобильному оператору необходимо быть не только надежным, но еще и открытым, динамичным партнером. Мы хотим строить долгосрочные отношения с нашими клиентами, поэтому стремимся создать образ самого человечного оператора. Мы хотим воодушевить своих клиентов открывать и использовать все возможности, которые дает им их жизнь. Потому что все в этой жизни начинается с человека – его желаний, идей и планов. Музыка, спорт, любовь, успех, бизнес – первопричина всему мы сами. Наш новый слоган «МегаФон. Начинается с тебя» очень точно отражает изменение нашей философии и нашего подхода к построению оператора возможностей», – отметила директор по бренду и маркетинговым коммуникациям компании «МегаФон» Снежана Черногорцева.

Новая коммуникационная кампания стартовала 12 сентября. Премьера ролика, где в главной роли выступила популярная исполнительница Ёлка при участии исполнителя Burito, уже состоялась на официальной презентации нового позиционирования компании. В новых рекламных кампаниях «МегаФона» стало больше динамики, оператор стал активнее использовать музыкальный формат: в двух последних кампаниях («Мега-а-а-а-байты»  и «Подарок к новому учебному году») уже используются музыкальные композиции, написанные специально для «МегаФона». 

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