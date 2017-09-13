Бомж ограбил частный дом на Советской Армии в Пскове

11:16, 14 сентября 2017, ПАИ

Сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову задержали безработного мужчину по подозрению в краже имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ранее судимый 43-летний гражданин без определенного места жительства через окно проник в частный дом по улице Советской Армии в областном центре. В отсутствие хозяев он похитил из помещения шесть акустических колонок, видеомагнитофон, портьерную ткань и прочие вещи, после чего скрылся. Причиненный им ущерб устанавливается.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.