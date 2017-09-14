Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино»

11:39, 14 сентября 2017, ПАИ

Управляющая компания особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» рассматривает семь заявок от потенциальных резидентов на реализацию новых проектов в зоне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Первые проекты потенциальных резидентов планируется рассмотреть на наблюдательном совете в конце сентября - начале октября.

В настоящее время статус резидентов «Моглино» имеют шесть компаний с общим объемом заявленных инвестиций в свои проекты 2,977 млрд рублей. В частности, проект по созданию производства технического текстиля с полиуретановым покрытием стоимостью 382 млн рублей планирует реализовать ООО «Стримтекс». Компания оформляет земельный участок под проект и ведет предпроектные работы.

Также свой проект в «Моглино» реализует латвийская компания Felzer, которая строит завод по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Основные инвестиции в проект составят 325 млн рублей. Производство чиллеров и фанкойлов разместится на площади 2,8 га, где будут построена необходимая инфраструктура общей площадью более 6 тыс. кв.м.

Кроме того, свои проекты в ОЭЗ планируют реализовать ООО «Линк» и ООО «ФИА ПроТим Псков». Компания «Линк» намерена построить завод по производству теплообменного и холодильного оборудования. Выпуск продукции ориентирован на крупные торговые сети. Общий объем инвестиций в проект составит около 1,6 млрд рублей.

«ФИА ПроТим Псков» реализует проект по строительству завода по производству штукатурно-малярного инструмента. Всего в проект будет вложено более 172,9 млн рублей. Основным инвестором проекта выступает немецкий холдинг Storch-Ciret - производитель штукатурно-малярного инструмента.