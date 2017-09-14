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Общество

Учебник по историко-культурному наследию Псковской области стал лучшим на международном конкурсе

13 сентября подведены итоги I конкурса публикаций «Университетский учебник-2017», учрежденного и организованного издательским центром «Ай Пи Эр Медиа». Решением экспертной комиссии, победителем в номинации «Социально-гуманитарные науки» стало учебное пособие «Историко-культурное наследие Псковского края» доцента кафедры отечественной истории ПсковГУ Максима Васильева. Конкурсная работа награждена почетным дипломом и медалью, сообщил Псковскому агентству информации в вузе.

Как отмечается во введении книги, учебник предназначен помочь студентам высших учебных заведений неисторических направлений подготовки более детально рассмотреть основные аспекты историко-культурного наследия Псковщины, познакомиться с её прошлым. В пособие включен материал по комплексному изучению культурного наследия Псковской земли на протяжении всей его истории, с древнейших времен до ХХ столетия. Автор пособия делает акцент не только на истории и культуре Псковского края, но и обращается к различным вопросам военно-политического и историко-географического плана, народного характера и менталитета, административного управления и экономики, социально-политической и повседневной жизни псковичей.

Конкурс создан с целью поддержки авторов, их инновационных идей и практик в различных отраслях посредством публикации работ в электронном и печатном виде и дальнейшего продвижения изданий в образовательных и научных кругах среди многотысячной целевой аудитории. Идея его проведения вызвала огромный интерес в научной среде России и стран ближнего зарубежья. На рассмотрение поступило порядка 500 произведений из Москвы, Санкт-Петербурга, 70 регионов России, из Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Украины.

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