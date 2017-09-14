Более 40 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа

11:35, 14 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области продолжается прививочная кампания против гриппа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону. По данным на 8 сентября вакциной против гриппа «Совигрипп» привиты более 40 тысяч человек (6 % населения области), в том числе 7 тысяч детей.

Данная вакцина содержит антигенные штаммы вирусов гриппа, которые, по прогнозам, будут циркулировать в предстоящий эпидсезон 2017-2018: новый штамм вируса A(H1N1)2009, так называемого свиного гриппа, два прежних варианта вируса гриппа: А(H3N2) и гриппа B.

В эпидсезоне 2016-2017 годов впервые был достигнут охват прививками 30% населения, отметили в Роспотребнадзоре. Вакцинация против гриппа предотвратила тяжёлые случаи заболевания гриппом и ОРВИ у привитых.

В эпидсезоне 2017-2018 планируется привить от гриппа 40% населения области.

Вакцинации против гриппа в предэпидемический период в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся лица старше 60 лет, прежде всего проживающие в учреждениях социального обеспечения; лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями обмена веществ (ожирение), болезнями системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца), хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями печени и почек; беременные женщины (только инактивированными вакцинами); лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями; дети старше 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные образовательные организации и (или) находящиеся в организациях с постоянным пребыванием (детские дома, дома ребенка); школьники; медицинские работники; работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений; воинские контингенты.

Оптимальным сроком проведения прививок является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Лицам из групп риска, указанным выше, вакцинация от гриппа проводится бесплатно за счет бюджетных средств в поликлиниках по месту жительства. Эффект от вакцинации сохраняется на протяжении года, иммунитет вырабатывается примерно через месяц. При обращении в поликлинику пациент должен иметь документ, удостоверяющий личность (обычно это паспорт) и полис обязательного (или добровольного) медицинского страхования.

Профилактика ОРВИ и гриппа включает соблюдение обычных мер повседневной гигиены и принципов здорового образа жизни (достаточный сон, правильное питание, закаливание, физическая активность).

Для защиты своего здоровья следует прикрывать нос и рот бумажной салфеткой во время кашля или чихания; использованную салфетку выбрасывать в мусор; тщательно и часто мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Эффективными являются средства для обработки рук на основе спирта. Не следует прикасаться к глазам, носу или рту - инфекция передается именно таким способом. Также необходимо избегать близкого контакта с заболевшими людьми, регулярно проветривать помещения, избегать мест скопления людей.

«Если вы заболели, оставайтесь дома и обратитесь за медицинской помощью. Это необходимо для предотвращения заражения других и дальнейшего распространения вируса», - добавили в Роспотребнадзоре.