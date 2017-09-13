Откачка воды производится в переулке Железнодорожном и на Фабричной в Пскове

11:46, 14 сентября 2017, ПАИ

Бригада МП города Пскова «Комбинат благоустройства» отправилась на откачку воды с придворовых территорий в переулке Железнодорожном, 16, 18 и 13/8, а также на улице Фабричной, 11. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о подтоплении в результате выпадения 8 мм осадков поступила в ЕДДС Пскова 14 сентября в 10:38.

В указанных домах проживают 12 человек, детей нет. Для проверки информации направлена оперативная группа ЦУКС.