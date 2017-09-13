Откачка воды производится в переулке Железнодорожном и на Фабричной в Пскове
Бригада МП города Пскова «Комбинат благоустройства» отправилась на откачку воды с придворовых территорий в переулке Железнодорожном, 16, 18 и 13/8, а также на улице Фабричной, 11. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Информация о подтоплении в результате выпадения 8 мм осадков поступила в ЕДДС Пскова 14 сентября в 10:38.
В указанных домах проживают 12 человек, детей нет. Для проверки информации направлена оперативная группа ЦУКС.